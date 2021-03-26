ＡＺ疫苗自22日開打以來，累計有14件不良反應病例，其中一位護理師有過敏史，在接種後出現全身出疹、心悸等症狀，指揮中心昨（25）日將其暫定為其他類嚴重不良反應事件。對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧認為，若為過敏體質者，雖經醫師評估可施打疫苗，但在台灣疫情風險較小的情況下，其實可以緩一下，不用現在就接種。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅行中毒者」發文表示，任何藥物或疫苗，包括新冠疫苗，都可能引起立即性嚴重過敏反應（anaphylaxis），患者需接受如注射腎上腺素的緊急處置，而嚴重的過敏反應是非常少見、且可治療的。

林氏璧指出，護理師AZ疫苗後的不良反應，有全身性蕁麻疹，有呼吸困難，但沒有血壓降低，應該是屬於之前提過Brighton分類level2。照美國CDC的標準，level1~3就會界定為嚴重過敏反應anaphylaxis，診斷應該是沒有問題。

林氏璧引述韓國數據，提到該國至3月25日0AM為止施打673183劑AZ疫苗，其中懷疑嚴重過敏反應有84例，嚴重過敏反應則是8例，約十萬分之一。台灣現在僅有一例還不用太緊張，接下來好好統計，看有沒有和韓國的比例差不多，如果差不多就不用太擔心。

林氏璧認為，此案例很明顯是有過敏體質，目前是建議接種新冠疫苗前皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於施打前告知醫師，由醫師評估是否施打疫苗。若在疫情嚴重國家，這樣過敏史還是建議施打。但若在台灣這樣風險較小，他個人會建議緩一些，不用現在就接種。不過，這其實要看醫師本身和施打者個人的判斷了。

(中時新聞網)