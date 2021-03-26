國民黨主席將於7月改選，前主席朱立倫下鄉展開公益之旅，被視為參選起手式。朱立倫本周前往台東綠島，今在臉書表示，國民黨「合就會贏」，稱讚江啟臣年輕活力、前高雄市長韓國瑜群眾魅力、智庫副董事長連勝文熱血熱情、中廣董事長趙少康視野理念，國民黨一同炮口對外，必能重返執政。

朱立倫說，這次台東之行，很開心和老朋友重聚。前總統府資政饒穎奇是他擔任立委時的副院長，肯定台東縣長饒慶鈴認真打拚又有愛心，前台東縣長黃健庭、吳俊立是和他一同擔任桃園縣長時的老朋友。

朱立倫強調，他拜會3位前後任縣長，大家共同的看法就是只要「合就會贏」，團結努力為民眾打拼，就會得到大家的認同。

朱立倫坦言，每一個人都有缺點，過去國民黨人常常用放大鏡來挑自己人的缺點，誰看誰都不順眼，誰看誰都不服，因此才會頻頻出現內鬥，被對手見縫插針、造成親痛仇快。

朱立倫認為，黨內不應該總是負面解讀每一位同志，應該正面多看看每一位的優點長處，江啟臣的年輕活力，前高雄市長韓國瑜的群眾魅力，智庫副董事長連勝文的熱血熱情，中廣董事長趙少康的視野理念，當然他也有他的優點，相信每一位都是國民黨的重要能量。

朱立倫強調，大家合作，國民黨一定能夠重返執政。每個人發揮各自長處，炮口一致對外，一起對抗鴨霸囂張的民進黨，這才是國家之福。

(中時 )