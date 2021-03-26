彰化縣消防局第一大隊芬園分隊近日辦理墓地火災搶救實兵演練，盼能避免災害發生時，因搶救不及擴大延燒造成鄰近住宅損害，保障民眾生命財產安全。（芬園分隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

清明連假掃墓人潮眾多，也是墓地雜草火警高峰，彰化縣消防局第一大隊芬園分隊近日辦理墓地火災搶救實兵演練，加上遭逢嚴重乾旱，消防人員不忘呼籲提醒民眾掃墓，務必謹記「4不2記得」等原則。

為提升火災搶救效，彰化縣消防局第一大隊與芬園分隊前往轄內第六公墓演練，動員第一大隊、彰化分隊、東區分隊、花壇分隊、芬園分隊等5個單位，各式消防車6輛與人員12名；另有芬園鄉寶藏寺管理委員會主任委員張恊章與芬園獅子會長黃茗杰等地方人士與會。

芬園分隊長黃宗彬表示，芬園鄉境內共有7處公墓，這次辦理搶救演練，除讓民眾產生危機意識外，更讓消防人員熟悉搶救環境及救災應變機制，以提昇火場救災搶救能力與效能。

彰化縣消防局第一大隊芬園分隊近日辦理墓地火災搶救實兵演練，盼能避免災害發生時，因搶救不及擴大延燒造成鄰近住宅損害，保障民眾生命財產安全。（芬園分隊提供／謝瓊雲彰化傳真）

黃宗彬說，本次參演車輛亮點為「寶藏號」小型水箱消防車，因芬園鄉境內部分山路崎嶇窄小，一旦災害，只有小型水箱車才能快速抵達災害現場，而「寶藏號」是彰化縣定古蹟芬園寶藏寺捐贈給消防局之多功能小型水箱車，用以因應山區、狹小巷道救災工作，對消防人員為民眾守護家園更是如虎添翼。

第一大隊大隊長劉錫垣表示，透過平時針對所轄危險性較高的公墓進行搶救演習，期盼能避免災害發生時，因搶救不及擴大延燒造成鄰近住宅損害，保障民眾生命財產安全。

劉錫垣也呼籲，清明節期間民眾祭祖掃墓要謹記「4不2記得」：雜草不亂燒，菸蒂不亂丟，爆竹不燃放，紙錢不飛揚，記得滅餘燼，記得收垃圾，避免民眾因焚燒紙錢、雜草不慎發生火災之憾事。

(中時 )