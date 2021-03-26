國定古蹟彰化威惠宮27日舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典，別開生面特地設計沙琪瑪設計的288斤福壽龜巨無霸，還有12斤和3斤等發財龜，供信徒來「乞龜」。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化威惠宮27日舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典及建廟288年紀念，彰邑威惠宮開漳聖王協進會也擴大擺宴壽王宴，特地設計沙琪瑪設計的288斤福壽龜巨無霸，還有12斤和3斤等發財龜，供信徒來「乞龜」，為了幫助鳳梨農，更別出心裁以鳳梨來取代壽桃相贈，祝福信眾旺旺來。

彰化市長林世賢兼威惠宮管理人表示，今年壽王宴特別精心策畫，協會準備沙琪瑪做成的288斤福壽龜1隻、12斤發財龜6隻、3斤發財龜6隻，供信眾擲筊請回吃平安，當天從早上11起至晚上19點整，由擲出最多聖杯將288斤福壽龜帶回家，3斤及12斤發財龜博杯，只要獲1個聖杯即可。求龜還龜可現場添油香還或明年添油香還龜，金額隨喜不受限制。

今年牛年，廟方還特別製作轉運金牛6隻供信眾擲筊，只要獲3個聖杯即可，現場有準備鳳梨，代替壽桃，只要準備敬品參拜聖王即送環保袋裝鳳梨送信眾旺旺來，數量有限送完為止。

紀念228年紀念，還推廣棋藝，比賽組別分為象棋組、跳棋組、暗棋組，前8名可獲得獎金，第1名600元、第2名500元、第3名300元、第4名和第5名各200元、第6、第7和第8名，各100元。

彰邑威惠宮開漳聖王協進會主委林大傑表示，威惠宮整修後，不斷推出活動，香火再度興旺，過去香火錢一年不到1萬元，如今破30萬，可望邁向50萬元，這次舉辦「乞龜」活動，也因民俗信仰，以烏龜長壽及平安龜諧音平安歸，代表平安長壽，求財求健康。

國定古蹟彰化威惠宮27日舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典，別開生面特地設計沙琪瑪設計的288斤福壽龜巨無霸，還有12斤和3斤等發財龜，供信徒來「乞龜」，還以鳳梨取代壽桃，祝福信眾旺旺來。（吳敏菁攝）

國定古蹟彰化威惠宮27日舉行開漳聖王聖誕祝壽慶典，別開生面特地設計沙琪瑪設計的288斤福壽龜巨無霸，還有12斤和3斤等發財龜，供信徒來「乞龜」。（吳敏菁攝）

廟方還特別製作轉運金牛6隻供信眾擲筊，只要獲3個聖杯即可。（吳敏菁攝）

廟方還特別製作轉運金牛6隻供信眾擲筊，只要獲3個聖杯即可。（吳敏菁攝）

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