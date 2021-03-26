周五公布的官方數據顯示，法國去年公部門赤字與債務創下新高記錄，但低於經濟學家預期，因其去年經濟萎縮的幅度較政府預算案所提出的預測緩和。

法國國家統計局INSEE公布，法國2020年公共赤字占國內生產毛額（GDP）比例從2019年的3.1%急升至9.2%，創下1949年以來新高，但低於該國政府預估的赤字占比10.2%。

公共債務總額占GDP比例從2019年的97.6%擴大至115.7%，亦創新高記錄，但也低於政府預算案中所預估的117.5%。

去年法國在新冠疫情危機最嚴重的時候斥資數十億美元為企業與勞工提供援助，使該國的債務負擔急速攀升。

法國財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）在聲明中表示，這樣的保護措施，讓我們在度過這場健康危機時，能確保經濟強勁反彈。當經濟活動已經恢復，以我們的成長策略、結構性改革，以及持續控制公共支出，我們將開始償還這筆債務。

由於法國的經濟衰退並不如政府原先預期嚴重，因此債務與赤字低於預期也不令人意外。INSEE上個月公布法國去年GDP萎縮8.4%，跌幅小於政府預算案預估的萎縮10%。

該國政府目前預估今年的公共赤字將縮小至GDP的6.7%，而債務占GDP比例將進一步擴大至116.2%。政府將於4月發布更新後的2021年公共財政預測報告。

(時報資訊)