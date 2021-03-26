中信兄弟教練陳江和遭球隊內部的謝姓體能總監指控，去年陳以「你是在報告三小」等話語羞辱他，且陳還以雙手掐住他脖子，謝憤而提出公然侮辱、傷害告訴，但台中地檢署認為，沒有人作證曾見到陳男對謝施暴，且陳是因與謝對選手訓練意見不合才說出不雅的話，未減損謝男人格，裁定不起訴處分。

陳江和出面向媒體解釋與體能教練謝志綸的衝突始末，並再次道歉。（鄧心瑜攝）

此事件發生在去年6月27日中午，陳江和與謝男在台中洲際棒球場的會議室召開會議，謝男指控說，他在參加會議時因意見與陳不同，兩人發生爭執，未料，陳男竟怒罵他「你是在報告三小，你不適任」、「這是台灣，你滾回美國」，接著陳又以雙手掐住他脖子長達10秒，導致他頸部挫傷、事後出現適應障礙合併焦慮情緒障礙。

陳江和對此指控也提出反駁，他說，謝男在議會召開時不斷靠近他，當時就曾要他別再靠近，但對方不聽，才會用手擋住謝的胸口，絕沒有掐對方脖子的行為。現場目擊的周姓球員也作證表示，沒有看到陳用手掐住謝的脖子。

檢察官認為，沒有證據或證人可以證明陳江和曾對謝男施暴，且謝男事後雖提出醫院傷害證明，但就醫時與事發時間相差了23小時，無法證明兩者相關。而在謝男自稱罹患焦慮等情緒障礙的部分，經調閱相關就醫紀錄，發現謝男在半年時間內只就診過一次，也無法證明他的情緒障礙是與此事相關，傷害罪部分裁定陳不起訴處分。

此外，在公然侮辱的部分，檢察官也認為，陳男與謝男因對選手的訓練與調配有不同意見，陳的用詞雖粗俗、不雅，但其沒有侮辱謝的意思，也裁定不起訴。兩案皆可聲請再議。

(中時 )