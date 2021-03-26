唐從聖、楊奇煜（小煜）、郭靜、蔡旻佑主演音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，由梁志民執導、陳國華擔任音樂總監與編導王慕天原創劇本，26日至28日於臺北城市舞台首演，26日舉行總彩排。唐從聖劇中飾演死神身懷各樣絕技，要會溜直排輪、打爵士鼓、跳麥可傑克森，甚至開演前10天，空中拋球突然改耍八字環，為了加緊練習，他無時無刻把玩筆、雪茄套等「棒狀物」練手感。

唐從聖說，在坐捷運時一度不小心掉筆，滾到旁邊女生裙子底下，自虧「超怕被說是電車痴漢」，他也為此吃盡苦頭，手指全被刮傷，只好貼著ok蹦硬練。另外他為了練直排輪，在排練場常常穿著鞋練習，前2天瘋狂摔倒，前後至少摔5次，演員群看到他快跌倒都很緊張，他自嘲「很像復健中心老人」，為此他特地帶來護膝，沒想到反而沒再跌過。

【即時新聞】《生命中最美好的5分鐘》總彩排記者會，主演唐從聖、郭靜、楊奇煜、蔡旻佑等演員出席。（粘耿豪攝）

近期升格新手爸的小煜，先前因《全明星運動會》右腳韌帶斷裂，沒想到排練音樂劇常跌撞，如今左腳也全是傷。他劇中有一場戲待場上長達45分鐘，回家後總累到癱在床上，讓老婆稍稍不開心，認為生個孩子都沒幫忙顧。小煜坦言，新手爸媽常常抱小孩、彎腰洗澡等，腰其實很操，笑說老婆還是會幫他顧腰，說「第二胎加油」。

蔡旻佑劇中飾演高中生，他自虧對青春印象模糊，為此還跑到排練場附近的敦化國中觀摩，躲在圍牆旁邊偷看學生，在捷運上也觀察女學生，觀察到學生講話快、外套總愛穿oversize，女生則愛用髮捲捲劉海，自虧很像怪叔叔。郭靜劇中超齡演熟女，更拄拐杖、坐輪椅登場，她戲裡板起臉罵人，自招私下不太會吵架，一吵就結巴，幸好音樂劇用唱的，讓她很自然放出情緒。

小煜、郭靜在劇中有感情戲。（粘耿豪攝）

蔡旻佑（左）、楊奇煜劇中有不少對手戲。（粘耿豪攝）

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