台中大遠百樂高授權專賣店比照國際規格，以孩童的觀賞視角為主要設計考量，細心設置台中洲際棒球場特色積木造景，真實還原見證多場國際級賽事的台中洲際棒球場。（馮惠宜攝）

看過樂高積木打造的洲際棒球場嗎？台灣喜事集團與樂高集團攜手進軍台中，為打造充滿在地特色的中部首間樂高授權專賣店，特別請樂高認證大師黃彥智，在店內打造高美濕地馬賽克牆以及台中洲際棒球場，令人驚豔的店裝藝術，一開幕則成為打卡熱點。

台中大遠百樂高授權專賣店作為台灣中部第一間樂高授權專賣店，在佔地超過120坪的空間中，透過各項特色裝置，讓喜愛樂高的玩家們，感受充滿創造力與有趣互動的遊樂體驗。如「積木自選樂（Pick-a-Brick）」集結超過120款積木零組件，建構出繽粉多彩牆面，實現玩家天馬行空的拼裝創意。

而「人偶自選樂（Build-a-Mini）」讓玩家可自行挑選零件，拼組獨一無二的可愛小人偶。高科技的互動裝置「人偶掃描機（Minifigure Scanner）」以及「樂高AR互動盒（Digibox）」，皆是不可錯過的專賣店獨有裝置。 此外，為玩家增添客製化樂趣的樂高雷射鐫刻文字服務，可為每次的遊戲體驗，留下獨一無二的專屬印記。

值得一提的是，這次喜事集團也特別邀請全台唯一樂高認證大師，也是出身台中的黃彥智，運用超過20萬顆積木，耗時3個月，打造出拼裝挑戰度更高，人物故事性更為豐富的高美濕地馬賽克牆。

並且延續全球每間樂高授權專賣店注重與在地文化特色接軌的巧思，台中大遠百樂高授權專賣店比照國際規格，以孩童的觀賞視角為主要設計考量，細心設置台中洲際棒球場特色積木造景，真實還原見證多場國際級賽事的台中洲際棒球場，廣闊的美式風格看台設計。

(中時 )