英美F35B戰機共享「伊莉莎白女王」號航母

英國有兩艘新航母，但卻沒有足夠的F-35B隱形戰機來裝備，如今除了美國外，皇家海軍還想邀其他國家上航母，以維持航母充分的打擊力。

據《富比士》（Forbes）雜誌網25日報導，英國軍隊大臣赫佩（James Heappey）在提及F-35B和航母計畫時說，「我們瘋了才會忽略F-35國家社區」。

赫佩說：「我們認為，我們的航母戰力不只能和美國，還能和義大利人、日本人、澳洲人，以及其他許多正在研究這種高性能戰機的國家一起發展。」目前使用F-35B的國家有美、英、義大利、日本，南韓和新加坡，當然可以協力執行軍事任務。不過，分析認為，他所指的，應該是倫敦瘋了才會忽略，讓其他國家F-35B也從航母英方航母上出任務的可能性。

事實上，就在他發出評論之際，各方對英國打算採購138架F-35B，致力盡聯合打擊戰機夥伴的責任感到懷疑。英國國防部周一證實，英方打算增加F-35，擴大已訂購的48架機隊規模。「我們已承諾買48架，就會買48架，」他說，「我們已經在自家的『未來空戰系統』（Future Combat Air System，FCAS）上砸了大錢。」不過，觀察家認為，最後英國可能會買60-70架。

但顯而易見的是，48架無法滿足英國的航母需求，英國國家審計部（National Audit Office，NAO）報告表明，還沒有資金採購足夠的F-35戰機，在航母生命週期內維持打擊行動。

英國智庫「皇家三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）告訴《全球防禦技術》（Global Defence Technology）雜誌，單是1支航空聯隊，很可能就需要36架。而英國確認將採購的48架F-35B，可組成4支飛行中隊，雖然這或許能供兩艘航母使用，但並不包括備用戰機，也沒考慮到戰機維修，損耗和其他因素。

布朗克指出，根據經驗法則，能持續部署的F-35戰機約在1/3—1/4之間，而這應該能讓大家比較清楚，能在英國航母上部署的戰機數目有多受限。

而英國很可能無法同時在「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08），還有「威爾斯親王」號（HMS Prince of Wales，R09）航母上填滿F-35B戰機，意味它們上面還有空間。當「伊莉莎白女王」號今年稍後首度部署印太，英美F-35B並肩合作，就能反映出這點。

(中時新聞網)