嘉義縣朴子市公所舊廳舍因屬於危樓，4年前遷建至新處所，為解決舊址荒廢問題，公所將於4月1日拆除舊廳舍，改建為臨時停車場，預計6月完成。有53年歷史的舊廳舍，是許多市民的回憶，近日不少民眾搶著來看它最後一眼；在舊廳舍上班29年又7個月的公所財政課長李宏仁，26日在臉書上感性寫道：「謝謝您（舊廳舍）陪我成長、度過難關…您老了、退休，還是很不捨…」

朴子市公所舊廳舍位於朴子警分局對面，興建於民國57年，早已不堪使用，前市長王如經任內因被鑑定為危樓，地方積極爭取補助遷建，於2014年完成工程發包，2017年12月16日正式啟用。

公所表示，公所舊廳舍因屋齡逾50年，經嘉義縣文資委員審議，認定不具文資價值，由於荒廢4年之久，加上朴子警分局辦公廳舍即將搬遷，憂心舊址成為地方治安死角，遂於日前招標進行拆除。

朴子公所舊廳舍即將拆除，不少民眾趕來拍照留念；現年60歲的公所財政課長李宏仁，27歲時進到公所上班，他回憶說，在舊廳舍上班那段時光，是整個人生菁華所在，有酸甜苦辣、有美好回憶、有自得其樂的成就感，也交到許多好同事，而最重要的是給他一份薪水來養活一家人。

李宏仁說，下午4點到黃昏時為拍攝舊廳舍的最佳時間點，那時太陽光灑在舊廳舍的正門，拍起來更亮、更清晰。

公所指出，舊廳舍仍為機關用地，未來將通盤檢討，再去做規畫；目前排定4月1日拆除，並改建成臨時停車場，供洽公民眾停車，敬請民眾配合3月31日後勿將愛車停在舊廳舍前廣場，施工期間也要留意安全。

(中時 )