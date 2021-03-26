監察院、高市府合辦「銀髮族當代醫療人權議題討論與政策建議研討會」26日登場，高雄市長陳其邁（前排右四）與監察院長陳菊（前排右三）等人與會。（柯宗緯攝）

監察院、高市府合辦「銀髮族當代醫療人權議題討論與政策建議研討會」26日登場，高雄市長陳其邁與監察院長陳菊等人與會，陳其邁提到，高市明年將達到500個社區關懷據點，高市也有全國唯一的高齡整合長期照護中心，期望能進一步建構高齡友善社會。

據國發會推估，2025年台灣將邁入超高齡社會。陳其邁致詞時提及，日前蔡英文總統到高雄參訪全國首座整合型高齡長照中心，等於是長照的後送醫院，他提到有位住民的家人12年才看他1次，社會還有很多面向不為人知。

陳其邁認為，多重障礙人士一般在長照體系當中，都是在住宿型機構中接受服務，但當有多重障礙或是病人狀況較麻煩時，常會受到較不好的對待，因此時任市長的陳菊斥資8億元，打造全國第一個整合型的長照中心。

陳其邁指出，高市府關心偏鄉地區的銀髮族就醫權益，如公車小黃，考量現行一些給付可能沒有辦法滿足基本醫療需求，若偏鄉長輩生病，市府也提供補助給醫師診療及護理服務費，醫師直接到府服務，盼長照服務不只在垂直整合，普及性覆蓋率也須增加，因此明年底社區關懷據點會達到500個目標。

陳菊表示，國際立法上，相對於婦女、兒童、種族、移民、身心障礙者等特定人口群獲得重視，但聯合國至今還未針對年老長者通過具有約束力的國際人權公約，也盼大家重視台灣進入高齡化社會這項議題，而人口老化考驗著國家轉型能力，政府也提出很多政策因應。

(中時 )