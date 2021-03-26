台中市何成福德社會福利慈善事業基金會和彥隆企業聯合捐贈1輛小型復康巴士予市府，26日舉行捐贈儀式，由市長盧秀燕代表接受。（盧金足攝）

「行有餘力，來當其他民眾的活菩薩！」台中市長盧秀燕26日代表市府接受何成福德社會福利慈善事業基金會和彥隆企業聯合捐贈1輛小型復康巴士，台中目前有270輛復康巴士，至去年底共服務近五萬名身心障礙者，出動逾88萬趟次，捐車做功德回饋社會，守護弱勢人權。

這場溫馨的捐贈活動，在土地公廟前廣場舉行，很多在地市民參與見證善行，盧秀燕說，每一輛復康巴士皆被賦予重要的使命，載送身障朋友安全到達目的地，希望大家都能幫助有需要的民眾，伸出一臂之力，樂當別人的貴人，協助市府服務更多身障朋友。

台中市約有12.5萬身心障礙人士，其中使用復康巴士者約有5萬人，平時外出不便，復康巴士服務對他們的生活相當重要。

盧秀燕表示，全市現有270輛復康巴士，但以服務5萬人計算，每輛復康巴士平均每年得出勤3000趟、一天出勤近10次，顯示台中市對復康巴士仍有相當大的需求。

復康巴士須經空間改裝，車輛才能安置輪椅及輔具設施、配備升降功能，價格相對其他公務車較昂貴。

她感謝捐贈的基金會與企業，社會有愛心、有暖流更加可貴，希望讓他們的義舉被社會看見，也歡迎其他團體跟進響應。

何成福德社會福利慈善事業基金會長期投入公益慈善活動，推動各項急難救助福利，曾響應市府籌設「中部地區燒燙傷重建中心」；彥隆企業為何成里在地廠商提供專業五金產品、衛浴五金、生活用品、LED燈具，客群遍布美歐各地。

透過市議員黃馨慧牽線，媒合在地宮廟基金會及企業合捐小型復康巴士擴大服務能量，鼓勵更多身障者走出家門。

黃馨慧說，土地公保佑區里，還擴及全市的民眾，每一輛復康巴士在路上行經，將身障朋友送至指定地點，每天出發的路網也形成台中市愛的地圖。

社會局指出，台中市每一輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地，除了復康巴士，市府也透過低地板公車、小黃公車、無障礙計程車、長照接送等多元方式，開發偏遠區域服務，協助行動不便市民順利就醫、就學、就業及社會參與。

捐贈儀式在何成里福德祠前廣場舉行，盧秀燕頒發感謝狀予何成福德社會福利慈善事業基金會董事長何坤榮及彥隆企業董事長唐逸文，社會局副局長陳坤皇、市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊正中、西屯區長陳寶雲等人都到場見證，立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽、陳淑華也派服務團隊致意。

由於活動地點鄰近何成里社區關懷據點，盧秀燕在儀式後在里長田貴玉帶領下，到場關懷據點長輩上課情況、問候長輩近況，她也向現場長輩分享市府老人健保補助、雙十公車、敬老愛心卡政策，希望長輩多多使用福利政策，走出戶外讓身體更健康。

捐贈儀式在何成里福德祠前廣場舉行，台中市長盧秀燕向土地公拜拜，祈求風調雨順，國泰民安。（盧金足攝）

台中市每一輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的地。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕特別到何成里社區關懷據點，關懷據點長輩上課情況、問候長輩。（盧金足攝）

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