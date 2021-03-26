大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左）、旺旺水神總經理高雅鈴（右）共同拿「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」過爐。（陳淑娥攝）

旺旺水神總經理高雅鈴現場開箱「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」。（陳淑娥攝）

大甲鎮瀾宮董事長顏清標拿水神噴臉，直呼很清爽。（陳淑娥攝）

旺旺水神總經理高雅介紹大甲媽香爐「祈福小提袋」。（陳淑娥攝）

大甲媽將於4月9日展開9天8夜遶境之旅，由於目前疫情較為趨緩，預估參與信徒勢必大增。旺旺水神特與鎮瀾宮聯名推出「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」，26日在鎮瀾宮舉行過爐儀式，並捐贈3萬瓶乾洗手及抗菌液協助遶境防疫，秉持「保護自己，就是保護別人」理念，和媽祖一起守護全民平安健康。

「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」過爐儀式今日在鎮瀾宮舉行，包括鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤、旺旺水神總經理高雅鈴、副總經理高銘聰、台中多媒體董事長莊子富等人共襄盛舉，現場高喊「媽祖水神 甲你保平安 讚」，以祈求媽祖保平安、護健康的意念加持，將好運、福氣一盒打包送給大家。

顏清標表示，自己是水神的愛用者，現在防疫都要戴口罩，一整天下來很熱，他都拿水神噴一噴臉，立刻感覺很清爽，如廁洗完手也常噴，大讚水神超好用，去年使用至今不曾中斷，還有大甲媽加持，感謝旺旺水神捐贈3萬瓶供遶境防疫用，也將分送給信徒。

高雅鈴指出，今年特別把水神結合大甲媽推出文創「水神媽祖保平安開運防疫禮盒」，包含防疫必備乾洗手、抗菌液及漱口水，禮盒外觀以金、紅色搭配包裝，寓意「日進斗金，鴻運當頭」，民眾可以到廟宇過爐或敬拜供奉，送禮自用兩相宜，是今年最強運的超級防疫厚禮。

高雅鈴表示，禮盒中獨家限量加贈大甲媽香爐「祈福小提袋」，附有鎮瀾宮媽祖平安符，再加上防疫平安水乾洗手，無形的天上聖母媽祖和有形的防疫天王水神共同保佑護身，讓平安隨時「袋」著走。

旺旺水神為了響應遶境盛會，還特別捐贈3萬瓶乾洗手及抗菌液協助遶境防疫，秉持「保護自己，就是保護別人」理念，和媽祖一起守護全民平安健康。

(中時 )