台南市警察局今天發布人事調整案，共有11人異動，統一在29日到任，包括原第1分局偵查隊隊長李昆燁調任第3分局防治組組長，台南市警察局長方仰寧昨也親自解釋，由於李向分局請調非主管職，因為惜才，所以才讓李調任防治組組長。

台南市警察局表示，因應刑事警察大隊專員職缺待補，及部分主管職務調整，落實獎優汰劣，強化刑事之偵防能量，並應現階段治安工作需要，就現有職缺及人員考核情形，依品德操守、工作績效、職務歷練等通盤檢討，期使各員能適才適所，提升整體治安工作效能。

調動名單如下：第1分局偵查隊隊長王啟仁、佳里分局偵查隊隊長王俊凱、刑事警察大隊專員劉文棋、第2分局保安民防組組長謝志鴻、第2分局督察組組長李國榮、第3分局防治組組長李昆燁、麻豆分局保安民防組組長曾靜欽、佳里分局交通組組長張宏年、新化分局交通組組長沈世雄、善化分局新市分駐所警務員兼所長黃三豪、善化分局港口派出所警務員兼所長楊宗浩。

(中時 )