台大醫院雲林分院26日舉行改制17周年慶祝大會，以布袋戲演繹整形外科醫師張惠琇真實照顧病患，促成啟動遠距醫療服務的啟動。台大副校長張上淳表示，在院長黃瑞仁帶領下，不僅醫院裡的個人、團體屢獲獎項肯定，細小之處也腳踏實地秉持台大善盡社會責任的承諾，令人非常感動。

雲林縣慢性傷口問題普遍，罹患脊髓腫瘤的馬小妹有多處壓瘡必須求診張惠琇，但她四肢癱瘓，且需要呼吸器支持，母親揹她就醫就像一場參加障礙賽，車程只有15分鐘卻要花上3小時。

張惠琇每每看到母女艱辛就醫十分不忍，也欽佩馬媽媽不放棄的精神，2018年爭取衛福部計畫執行「智慧遠距傷口照護計畫」，事先以網路視訊看診，張惠琇再帶著專科護理師團隊到案家、照護機構處理傷口，嚴重惡化者才到醫院就診，傷口癒合率超過40％。

台大雲林分院2004年4月1日由署立雲林醫院改制，26日提早舉行院慶，邀請布袋戲大師廖昭堂演繹這段故事。張上淳、黃瑞仁隨後把客製化的兩尊布袋戲偶，送給張惠琇、護理師張賑疎。

張上淳表示，雲林分院除了獲獎的點滴，很多細微處就可看出過去幾年來的成就，從小地方觀照起，不只是把日常工作做完就算，張醫師與護理師是一例，從最底層腳踏實地為雲林鄉親著想，做最大的努力。

張上淳說，去年新冠肺炎疫情來襲，雲林分院很快承接起雲林縣主要照護醫院的責任，承受極大壓力把病人救起來，發揮台大最高品質的精神，做最好的醫療照顧，不輸都會區的任何醫學中心，這對中台灣的鄉親非常重要。

黃瑞仁表示，台大雲醫十七年來深耕雲林，肩負急、重、難、罕病的治療，也充實研究能量留住人才，奠定傳承的基礎。他也在慶祝會中宣布好消息，需耗資65億元的台大雲林分虎尾醫院已獲中央核准，未來將新增800多張一般與特殊病床，讓雲林鄉親不必再等床。

(中時 )