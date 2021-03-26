悠遊付全面上線即將屆滿1週年，主要功能嗶乘車攜手YouBike公共自行車推出感恩優惠，在活動期間內使用嗶乘車租借YouBike公共自行車，最高可獲得100元悠遊付儲值金，騎YouBike通勤運動拿優惠，是一舉兩得的好選擇！

自3月23日起至5月22日為止，使用悠遊付嗶乘車租借YouBike公共自行車，即享15%悠遊付儲值金回饋，每戶上限50元；新戶首次使用嗶乘車租借YouBike公共自行車一次，加贈悠遊付儲值金50元，每戶限贈一次不累贈。活動回饋金限額，額滿為止！

嗶乘車透過NFC可搭乘包括雙北捷運、雙北公車、YouBike公共自行車等公共運具，是市場上唯一使用NFC感應即可通過交通閘門的電子支付，去年使用人次超過550萬，使用嗶乘車租借YouBike公共自行車每月也有超過1萬人次的水準，且呈現逐月增加的態勢。

要注意的是，悠遊付「嗶乘車」功能因為Apple公司目前尚未廣泛開放對台灣感應功能的應用，僅與幾個特定的國家有個別的合作，因此iOS平台雖可下載Easy Wallet使用悠遊付的電子支付等功能，目前仍舊無法使用悠遊付「嗶乘車」功能。悠遊卡公司指出為服務iPhone愛用者，悠遊卡公司會持續與Apple公司溝通推動。

根據statcounter GlobalStats統計，在台灣蘋果品牌手機市佔高達49.29%，代表有相當高程度的iPhone 用戶無法使用悠遊付完整服務，相當期待可以儘速改善。當然，這也不光是悠遊卡公司要努力的事情，也得看蘋果方面的態度如何。

(科技)