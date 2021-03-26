中華電(2412)今(26)日宣布與美超微(Super Micro Computer)簽署策略合作備忘錄，結合雙方資源與技術能量，共同於5G企業專網、5G開放網路架構、5G創新實驗室等領域進行業務推展與技術合作，進入5G時代，電信業不再單以消費市場為主軸，也挾5G的優勢，全力卡位企業專網等B2B市場，盼其可以成為另一股新動能。

研究機構IDC就預估，隨著5G開台後，電信業者積極讓消費者能盡快採用5G外，企業用戶採用5G專網更是營運商未來數年提升營收獲利的焦點。

中華電技術長林榮賜表示，結合美超微IT與中華電CT資源，優勢互補，強強聯手，相信可以在台灣5G專網市場開創出很好的成績，也期望未來可以將這樣的實力共同拓展到海外市場。而在5G網路朝向軟硬解耦的開放架構趨勢下，未來雙方的合作一定會拓展到更多面向，並進行更深入的技術整合，期待可以攜手像美超微公司這樣不同領域的專業夥伴，一同打造未來的O-RAN開放網路架構電信市場。

美超微資深副總裁Dr.Tau Leng表示，美超微與中華電的合作已有淵源，然而此次在電信邊緣至雲端運算上的加強，使得雙方協作發展邁入一個新的共創里程碑。因應5G網路和人工智能數位轉型新世代的來臨，雙方將共同為建構ICT解決方案、設立業界共通標準以及創造國際市場價值而努力。

其實瞄準企業專網路，電信業早就磨刀霍霍，中華電去年底就宣布，結盟日月光、高通，在日月光高雄廠導入毫米波(mmWave)技術，打造企業專網智慧工廠，打造5G企業專網場域應用。

台灣大先從自家momo開始，從2019年台灣大就以無人搬運車(AGV)進駐momo倉儲取代人力揀貨，打造智慧倉儲。

亞太電當然則是結合鴻海(2317)集團資源，搶攻企業專網大餅，後續將連結母集團研發、設計、製造及富鴻網提供的各式專網終端設備等資源，協助客戶打造完整端到端企業專網服務。

(時報資訊)