33歲大陸網紅方媛3年前嫁給大她22歲天王郭富城，育有兩女，晉升一家四口的幸福家庭，日前夫妻倆才被目擊在畫展放閃，並在短短2小時內花了近台幣360萬買畫，近日方媛曬出在豪宅健身的影片，秀出纖細齡贅肉的身材，也意外曝光了家中的模樣。

方媛日前在微博上曬出一段健身影片，只見她穿著緊張運動裝，一手撐地，另一手拿著啞鈴，努力撐在原地，能清楚看到她纖細手臂上的肌肉線條，全身都十分緊實，讓網友忍不住驚嘆，「生了兩個寶寶，身材還這麼好」、「身材好好」、「天王嫂不好當！如果不自律就會被他人取代」。

方媛在家中運動，意外曝光健身房模樣。(圖/翻攝自方媛微博)

而這段畫面也意外曝光了豪宅內部的模樣，可以看到牆上掛著健身器材，地上也散落著啞鈴，還鋪著一塊假草皮，驚人的是健身房後方有一個吧台，小冰箱裡冰著各種運動飲料，一旁牆面還掛著運動相關的畫作，高級的私人健身房也引來網友們稱羨。

健身房後面還有小吧台可以休息。(圖/翻攝自方媛微博)

郭富城2015年宣布和方媛的戀情，從一開始不被祝福，到後來踏入禮堂，他們始終不畏外界眼光，婚後方媛暫停工作，在家專心顧孩子，直到2019年才逐漸恢復工作，而郭富城也十分支持，方媛被問到是否還會想再生兒子，也直言不諱排斥，但目前沒有生孩子的打算。

(中時新聞網)