LINE TV原創浪漫喜劇BL劇《HIStory4-近距離愛上你》由安俊朋、涂善存、陳立安、林嘉威主演，四人日前赴民視娛樂節目《娛樂超skr》宣傳新戲。節目上還原劇中粉紅泡泡橋段，玩遊戲要兩對CP抽身體部位的牌卡，涂善存一度愣住求饒，原來主持人阿甘增加「舌頭」選項，要用舌頭碰對方身體，讓涂善存害羞到不知所措，阿甘打圓場「好啦不鬧！我超怕把來賓玩壞」全場爆笑如雷。

《HIStory4-近距離愛上你》中除了有青春系的純愛火花，更有各種情感需求的探究，其中「葉幸司」安俊朋和「傅永傑」林嘉威劇中大談繼兄弟禁斷之戀，安俊朋對個性腹黑的無血緣弟弟寵愛有加，更被譽「療癒系暖男」，林嘉威也說他們兩人角色真的很虐，下戲之後還是止不住眼淚。

另一組涂善存、陳立安是「異男忘」，因為涂善存本來劇中是要追求一位女生，要陳立安協助幫忙，沒想到陰錯陽差，兩位異男就鼓起勇氣坦承自己的心意，也印證真愛的無敵。劇中有「高冷貴公子」封號的陳立安，他透露自己私下是個愛搞笑又粗線條的男孩，不過為了投入角色，把自己築了一道牆，而且他為了入戲，會用藤沐仁的方式去買東西，遇到店員會故意裝酷、比較冷淡，連走路也會換個方式，直到殺青後他才約了朋友去南部旅遊，慢慢把自己找回來。

涂善存（左起）、陳立安、主持人阿甘、安俊朋、林嘉威在節目暢聊。（民視提供）

(中時 )