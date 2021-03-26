時序即將進入盛夏，大里草湖溪步道沿路繁花盛開，沿街居民下班總喜歡來這一邊散步、一邊賞花，塗城里里長黃仁耀更在塗城里這一段，新設散步利器「喇叭」，播放輕音樂，另外步道旁的河濱公園，也有薩克斯風樂團輪流演奏，讓散步還可一邊聽音樂，一邊賞美景。

甫於去年完工的草湖溪自行車道全長4.9公里，起點自大里區大峰橋出發，一路往草湖區上游走到健民里健民橋止，沿路草湖溪畔風光明媚、自然生態豐富，途經愛心拱門意象、美群彩繪梅花鹿巷、塗城里社區公園及竹仔坑生態園區等打卡熱點，最後還有條貴妃登山步道，河畔慢遊結合步道探險，健康加分。

塗城里里長黃仁耀指出，草湖溪自行車道塗城段有1.6公里，沿線種植黃花風鈴木、大花紫薇、流蘇、九重葛等季節性花木，堤防下還有100多顆土芒果樹，沿途散步賞花、賞樹、黃昏看落日，現在還可邊散步、邊聽音樂。

塗城里長黃仁耀及好聲音樂團，邀請民眾傍晚可來大里草湖溪自行車道，塗城段散步、邊聽音樂。（黃國峰攝）

黃仁耀指出，今年初在沿線路燈上，陸續建置防水喇叭，並設定自動計時開關，於每天傍晚4點半到6點半及晚間7點到9點都會播放音樂，以流行輕音樂為主，音量不會大聲，以輕柔宜人為主，讓到這裡散步的民眾可以邊聽音樂邊散步，心曠神怡，另喇叭裝設也避開河濱公園，因為公園星期一至三晚上7點到9點，都有薩克斯風樂團來現場演奏，才不互相干；音樂播放及表演，傍晚才有，最晚到10點前，白天不播放，均符合環保局規定。

大里草湖溪自行車道，塗城段裝設防水喇叭，可邊散步、邊聽音樂外，中途的河濱公園籃球場，星期一至三晚上，還有薩克斯風樂團來現場演奏。（黃國峰攝）

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