前公懲會委員長石木欽因不滿「鏡週刊」在司法院人審會召開前，發佈「六篇」嚴重斲傷他名譽的系列報導，會前尚未取得資料的人審委員受影響，他向週刊求償1000萬元並要求刊登道歉啟事，台北地院5點宣判，但因當事人未到，審判長不宣判。

石木欽委任的律師事務所有派代表到庭，但因審判長要律師出示委任狀，律師表示，只是要來聽宣判，審判長表示如果未委任未報到，就是當事人都不到庭，依民事訴訟法規定可以不宣判，因此未宣判。

審判長退庭後，才透過行政庭長室表示，「原告之訴及假執行都駁回」，駁回石木欽的請求。可上訴。

石木欽表示，請辭是自我道德標準的底線，不應成為劣質媒體抹黑的標的，不容假藉新聞自由，嚴重詆毀個人名譽，他依法提起民事訴訟，並批評週刊對於他請辭案的報導，對他應有的平衡及查證隻字不提，顯有故意或過失損害名譽。

石木欽指出，周刊以以貼標籤手法，扭曲抹黑，週刊以「司法醜聞豪門宴1至6」等六篇渲染文字為標題，並以「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」等不實標題惡意貼標籤，顯有故意或過失，且棄法院澄清於不顧，栽贓他替死人關說。

(中時 )