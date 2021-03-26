原屬公路總局新營至嘉義朴子、好美里、布袋的3條公車路線，26日起正式移撥台南市政府營運，分別成為大台南公車棕4、棕5、棕6，持電子票證搭乘想更多優惠。（劉秀芬攝）

原屬公路總局新營至嘉義朴子、好美里、布袋的3條公車路線，26日起正式移撥台南市政府營運，分別成為大台南公車棕4、棕5、棕6，持電子票證搭乘想更多優惠。（劉秀芬攝）

台南與嘉義區間公車服務再進化，原屬公路總局新營至嘉義朴子、好美里、布袋的3條公車路線，26日起正式移撥台南市政府營運，分別成為大台南公車棕4、棕5、棕6，台南市長黃偉哲並主持啟航儀式，強調這3條路線加入大台南公車服務後，溪北地區的公車路網更完整、效能更提升、優惠享更多，服務更有感。

台南市長黃偉哲表示，感謝公路總局移撥3條路線，這3條路線服務大新營區及跨縣市到嘉義，加上路線進到新營轉運站，一方面可以活絡新營轉運站，更重要的是讓大家可以透過轉運站搭乘想搭的路線，因此未來對於市民的公車服務會持續加強，提升市民的福祉，讓生活服務更周全。

黃偉哲指出，公路客運3條路線移撥台南市管轄有3個重要意義：第一，符合在地需求，未來市府可直接瞭解鄉親乘車需要，滾動檢討路線、班次，也將納入市區公車的服務品質評鑑及考核，讓公車服務更優質。

第二，同享公車搭乘優惠，3條移撥路線納入大台南公車可補足路網缺口外，更重要的是讓搭乘民眾享有現行公車搭乘優惠，包括「八公里免費」、「轉乘優惠」、「市民敬老愛心卡免費」等多重好康。

第三，促進跨域治理，移撥的3條路線都跨越台南市與嘉義縣，義竹、朴子、新塭等地與新營地區往來密切，嘉義縣民眾多有前來新營就學、就醫、通勤，而台南市民也經常前往布袋、好美里等新興觀光景點，公車路線移撥台南市管轄後將持續提供更好的服務，透過公共交通串連台南、嘉義兩縣市地方發展。

交通局長王銘德表示，本次移撥的3條路線中，「棕4」原為公路客運7407，每日提供18班次，由新營往返朴子；「棕5」原為公路客運7408，每日提供16班次，由新營往返好美里；「棕6」原為公路客運7410，每日提供20班次，由新營往返布袋，另每年4到9月每日6班次配合船期延駛布袋港。

交通局說明，移撥初期服務路線、班次均先照舊，民眾可無縫接軌，不必重新適應。「棕4、棕5、棕6」這3條路線也都有行經新營轉運站，民眾可於新營轉運站轉乘棕幹支線、黃支線前往學甲、六甲、柳營等地，也可轉乘橘9、橘9-1前往佳里、麻豆、嘉義高鐵站，或轉乘國道客運等；3條路線亦均可至新營站轉乘台鐵，整體路網轉乘十分便利。

公共運輸處長吳俁之表示，「棕4、棕5、棕6」加入大台南公車服務，不僅乘車服務提升，優惠也變多，民眾凡持電子票證搭乘(市民卡、一卡通、悠遊卡、iCash 2.0等)，並且上、下車都刷卡，皆可享有大台南公車基本里程8公里免費、2小時內公車互轉及火車轉公車9元優惠，另持有市民敬老愛心卡免費搭車，持學生卡亦有專屬優惠等多重好康。

目前「棕4、棕5、棕6」3條公車路線沿線站牌、候車資訊均已更新，也同步納入大台南公車動態資訊系統，即時到站資訊皆可於大台南公車官網或使用大台南公車App查詢。

(中時 )