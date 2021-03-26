2018屏東三大日

【旅遊經 編輯部報導】

「屏東三大日音樂節」今（2021）年邁入第四屆，為春天南臺灣最大場的音樂盛會，每年三月開始就會有許多音樂同好表示，何時會公布活動卡司陣容，卡司今(26)日將三天的卡司一次公布，繼日前Hebe田馥甄、滅火器、陳勢安等卡司外，還有戴愛玲、萬芳、金智娟、閻奕格、婁峻碩等人加入演出陣容，活動期間，不用門票，都可以免費欣賞夢幻卡司接力開唱！

今年三大日音樂節活動將於4月9號至11號，每晚七點到九點在屏東縣立體育館前草地登場，三日活動，分別為──

第1天經典主題

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「經典回憶那年代」

情歌王子陳勢安、戴愛玲、萬芳、金智娟。

第2天文青主題

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「文青悠遊練繾綣」

華語樂壇天后Hebe田馥甄、閻奕格、鼓鼓 呂思緯、李友廷與白安。

第3天搖滾主題

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「搖滾熱血來朝拜」

人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團。

Hebe

白安

萬芳

閻奕格

戴愛玲

婁峻碩

鼓鼓呂思緯

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，今年疫情已相對穩定，但大家在觀賞表演期間還是得做好防疫措施，今年活動在出入口處會安排工作人員測量體溫，也請觀眾依照現場指示配合測量體溫並配戴口罩入場，以保護自身及他人的健康。此外，無法前來參加的民眾，也可以透過電視頻道MTV台、MOD MTV綜合台、MOD三立綜合台、三立新聞網、三立新聞FB、Vidol視頻網、Line Today等管道，也能欣賞精彩的表演。

相關「2021屏東三大日音樂節」活動訊息，可至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」FB及或上「屏東縣政府」官網查詢。

圖：屏東市傳播暨國際事務處提供

(中時新聞網)