歌手萬芳將於屏東三大日音樂節獻唱，讓樂迷滿懷期待。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東縣政府打造的音樂品牌活動「屏東三大日音樂節」，今年邁入第4屆，主辦單位先前已公布Hebe田馥甄、滅火器、陳勢安等超強卡司，在網路造成轟動，26日更直接公布最終版，包括戴愛玲、萬芳等實力派歌手都確定出席演唱，讓網友直呼「真的太夢幻了」。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，今年三大日音樂節將於4月9號至11號每晚7時到9時在屏東縣立體育館前草地辦理，首日主題「經典回憶那年代」，邀請情歌王子陳勢安、戴愛玲、萬芳、金智娟等歌手輪番上陣。

第2天「文青悠遊練繾綣」，更有華語樂壇天后Hebe田馥甄、閻奕格、鼓鼓呂思緯、李友廷與白安同場飆歌；第3天主題「搖滾熱血來朝拜」，則有人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團，卡司公布後，讓全台粉絲開始摩拳擦掌。

另外同樣由屏縣府主辦的「台灣祭」，也將在4月1日至3日連假於墾丁大灣遊憩區登場，共4個舞台、近百組原創音樂人與樂團齊聚墾丁高唱。

屏縣府交通旅遊處科長劉玉玲表示，兒童節連假全縣民宿及星級飯店，尤其是靠近恆春半島範圍，幾乎都有6成至9成以上訂房率，為業績開出紅盤；至於三大日音樂節期間，屏東市區也湧進樂迷訂房，前2天訂房率分別達到5成及9成，時間越接近恐怕訂房難度更高。

鄞鳳蘭強調，今年新冠肺炎疫情雖相對穩定，但還是要請民眾在觀賞表演期間做好防疫措施，使次活動在出入口處皆會安排工作人員測量體溫，也請大家依照現場指示配合測量並配戴口罩入場，以保護自身及他人健康。

(中時 )