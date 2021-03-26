新竹縣沈姓男子位於新豐鄉住處去年遭洗劫2次，去年5月由友人鄭男通風報信，遭陳姓、邱姓男子等4人聯手偷走價值上千萬的沉香、佛珠等物品，當時由鄭男把風，沈雖與陳、邱等人達成和解，賠償沈2000萬元，不過鄭仍侵害沈的權利，遭法院判應賠沈2000萬。沈男同年10月底再遭豪宅大盜潘培林、珠寶大盜陳清課、馬3大盜白鴻勝等人洗劫上百萬元，仍在調查中。

沈男與鄭男原為朋友，沈和鄭分享他各項沉香收藏品，鄭男又告知陳男，並得知沈男住處地形，陳又從鄭男口中得知，沈男去年5月6日北上與朋友相聚不在家，陳男因此心動，當天12點40分夥同邱男、綽號潘仔、老仔等成年男子，前往沈男家中行竊。

陳男等4人開別租用不同廂型車，載送沈男收藏品，鄭男則搭乘計程車到沈男住處外，負責把風。陳男等人犯後將贓物分別運往花蓮2地，並將1袋收藏品棄置於出海口，警方獲報後，雖找回部分贓物，但沈男則認為，仍有100件沉香佛珠、精油等物品遭竊，並出具鑑價等資料，證實遭竊物品價值達上千萬。

事後陳男與數名共犯在去年8月以連帶給付2千萬元為條件，與沈男成立和解，然因沈男尚未實際收到這些人的賠償款項，新竹地院審理時，認為鄭男也具有犯意，因此再判鄭男需賠償沈男2千萬元。

然而沈男去年10月31日再遭潘培林、陳清課、白鴻勝等人洗劫約750萬元，其中潘培林也涉入去年5月的竊盜案中，再與老友陳、白等人共同行竊，組成200歲行竊團，還將沈男父子綁縛於2樓，潘、白去年11月落網，陳清課也於日前落網，另案調查中。

(中時 )