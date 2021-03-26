小三遭正宮當街撕爛衣服毆打 坐地痛哭遭大批路人圍觀

越南街頭日前出現離譜的正宮當街毆打小三事件；該小三被正宮當場逮到與丈夫在外遊玩，她當街遭正宮痛毆，全身衣服被撕爛，導致上半身裸露，她之後崩潰坐在地上痛哭，路旁1名男子還好心拿出外套幫忙遮身體；私刑影片在當地瘋傳，許多民眾痛批為什麼丈夫沒有出面，有人則說正宮手段太狠，動私刑自己也會觸法。

根據越南《Tintuc》報導，該正宮因為抓到老公與小三到越南富國島遊玩，對外宣稱「就算把整個世界都掀了，也一定要找到這個小三好好教訓一番」，沒想到她果真在街上遇到小三，一氣之下當街狂歐、扭打對方，甚至用力撕開對方全身衣服，她的家人朋友也在一旁幫忙起鬨；小三雖然不斷哀嚎求饒，但正宮仍殺紅了眼不斷出手毆打，小三當場全身赤裸痛哭。

小三被正宮當場逮到與丈夫在外遊玩，她當街遭正宮痛毆，全身衣服被撕爛，導致上半身裸露，她之後崩潰坐在地上痛哭。（圖／翻攝自S News）

該小三眼見反抗無效，之後只能無助地坐在地上任正宮與其家人言語怒罵、毆打；衝突場面也引來周圍一大票群眾群眾圍觀，有男子挺身而出拿出外套為小三遮身體，有人則上前勸架，小三還一度抱住路邊男子作掩護。

路人當時拍攝的影片在當地傳開，引發熱議；有網友認為丈夫明明也有問題，為什麼正宮當下沒有2人一起打，全由小三1人承擔，而且當眾動用私刑的行為也可能犯法，反而得不償失；也有人說一旁男路人的行為非常有善心，多數人則說「破壞別人家庭，活該」、「丈夫呢，應該兩個一起打吧」、「打了小三然後呢？丈夫就會回來嗎」。

(中時新聞網)