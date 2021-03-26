受到新冠肺炎影響，全球宅經濟興起，為了搭上此波熱潮，新竹縣政府與PChome商店街、全球柑仔店合作，將整合三方資源，輔導新竹縣在地特色物產店，透過1年2次的行銷推廣，並以電商主題為培訓，期望把新竹縣標誌性的特產，行銷到國際。

PChome網路家庭旗下PChome商店街、全球柑仔店和新竹縣政府攜手，26日在台灣大學竹北校區舉辦記者會，正式結盟，未來將輔導新竹縣在地特產店，將好的商品上架至電商通路，期望能拓展市場的能見度。

新竹縣長楊文科表示，過去一年多以來，受到疫情影響，包含觀光、特產銷售，實體店面生意慘淡，為了協助店家轉型，楊文科指示府內團隊，以數位轉型方式，由縣府整合資源，輔導在地特產店家，進軍電商平台。

產業發展處長陳偉志指出，期望透過2家電商企業平台協助，使新竹縣各項農特產品均能上線，行銷各自品牌，並將商品特色化、故事化，透過電商的力量，行銷到台灣及全球各地，陳偉志也說，此次合作可說是新竹縣的電商元年，期望藉由整合，使商家轉型、發展多元化。

PChome商店街擁有超過12萬店家，為全台最大的開店平台，營運長黃淑琳指出，商店街主要在網路上行銷，未來配合縣府舉辦1年2次的大型行銷活動，以雲端系統輔助，包含金流、物流、倉儲都能提供協助。

全球柑仔店總經理徐惇穎說，未來將主要協助新竹縣的店家，克服物流、金流、行銷問題，使好的商品可以消受到全球各地，讓旅外的台人，也能一品家鄉的味道。

陳偉志也提及，此次促成合作也有賴於縣議員吳旭智的促成，使縣府團隊能與2電商平台結盟，吳旭智也表示，期望未來透過活動及電商課程，使商家能逐步數位轉型。

(中時 )