財政部國產署宣布，其光復南路現址改建工程將啟動招標，預計30日在集思北科大會議中心2樓西特廳（204會議室）舉辦招商座談會。

國產署現址改建案將複製景美財訓所模式，由國產署釋出北市古亭站金華段、民權西站中山段等兩個地上權案綁定現址重建工程招商，解決興建經費問題，為中央辦公廳舍危老重建的首宗案例。

國產署辦公廳舍位於北市大安區光復南路及光復南路116巷交叉口處，土地面積586坪，使用分區為第四種住宅區、第四之一種住宅區，鄰近大巨蛋、國父紀念館。

因建物老舊且低度利用，國產署為創造優質辦公環境、提升土地利用效率，參考「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式，透過與民間合作方式，由合作廠商於仁愛段基地興建政府辦公廳舍，另提供金華段及中山段兩處國有土地的地上權，供合作廠商興建、營運自有建物，並給付地上權權利金及存續期間地租，提升國有土地效益，帶動地區發展。

金華段基地鄰近中正紀念堂、捷運古亭站，土地面積1,153平方公尺，使用分區為第三種住宅區。中山段基地鄰近捷運民權西路站、中山公民會館，土地面積1,114.24平方公尺，使用分區為第三種商業區。

國產署強調，兩大基地都在北市精華地段且坵塊方整，如本案順利招商成功，可在兼顧國庫收益下，創造業者、政府及民眾多贏局面。

(工商 )