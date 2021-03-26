櫃買中心26日表示，將於4月7日至9日與專顧資本公司（ICA）合作舉辦「探索台股主題論壇」海外法人說明會，共邀集資本市場中具產業代表性的22家上櫃公司及8家上市公司參與，在活動期間與來自亞洲、歐洲及美國等地區的機構投資人以線上會議方式進行會談。

櫃買中心在論壇期間，也將以專題演講的方式向與會的外國機構投資人介紹櫃買市場的特色及優勢，並介紹符合在國際間受高度關注之永續（ESG）概念的櫃買指數，同時將說明6月30日即將上線的上櫃股票造市者制度，以傳達櫃買市場推動永續發展及活絡市場交易的信念給海外投資人。

櫃買中心表示，參與本次活動的公司來自半導體、電子相關、生技醫療及網通等產業的22家上櫃公司，包含：穩懋、大學光、力旺、台微體、智擎、譜瑞-KY、桂盟、中美晶、聖暉、寶雅、耕興、萬潤、胡連、是方、逸達、昇佳電子、崑鼎、群聯、金可-KY、綠河-KY、光隆及森鉅等；以及8家的上市公司（遠東新、東元、光寶科、友達、美律、貿聯-KY、臻鼎-KY、南茂）參與。

櫃買中心統計指出，今年1至2月全體上櫃公司累計營收為3,814億元，相較去年同期成長695億元（年增幅達22.3％），希望透過本次活動，讓國際投資人瞭解我國優質企業近期的經營績效與成果。

櫃買中心長期以來推動國際投資人認識我國資本市場不遺餘力，外資持有上櫃股票比重從2010年底的11％來到2021年2月底的22％，10年間整體外資持股比例成長1倍，顯示櫃買市場及上櫃公司普遍且持續獲得外資機構認同，國際資金持續投入。

(工商 )