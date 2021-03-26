遊戲股王鈊象（3293）2020年營運登峰，稅後淨利達34.08億元，較2019年跳增72.5％，寫下歷史新猷。每股盈餘達48.38元，大賺近5個股本，較2019年的28.08元大增。鈊象董事會也決議擬配發每股現金股利42元，達到歷年最高水準，配息率達87％。以26日收盤價739元計算，殖利率為5.68％

鈊象受惠於旗下產品營運穩定，且在海外市場有所斬獲，帶動營運穩步往上，去年更因疫情助攻，自製遊戲金猴爺、明星三缺一、滿貫大亨、金好運、海王寶藏、金虎爺以及海外授權遊戲等業績持續成長，整體網路遊戲去年營收較前一年度大幅成長。加上成功拓展美國線上博奕授權業務，帶動營收、獲利表現起飛。

展望2021年，鈊象仍以旗下6大行動遊戲平台、美國授權業務將是2021年營運主力，不過基期已經較高，未來各產品線將以溫和成長為主要走向。美國授權業務目前則是穩定在美國3大州營運，目前也在積極洽談合適的代理商，期望能在其他州拓展營運。法人認為，隨著美國近期開放其他州線上博奕，長遠來說，對鈊象將會是正向助力。

在商用機台部分，今年鈊象商用機台將陸續在4月、5月推出兩款知名IP的產品，分別瞄準兒童以及青少年族群。此外，鈊象也將推出智能營運平台，持續深化大數據來做玩家個人化的照顧，目前正在積極準備中，並將串接在每款遊戲平台內，預期將在一年半後完成整合。

(工商 )