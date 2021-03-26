F5E殉職羅尚樺妻子IG發長文，引人鼻酸。（翻攝自羅妻IG）

空軍台東志航基地兩架F-5E戰機22日在屏東墜海，2名飛官羅尚樺中尉殉職、潘穎諄上尉失蹤。而當天即尋獲的羅尚樺月初才傳喜訊，而夜不成眠的羅妻26日凌晨在IG發文寫下對先生的思念，「今天第五天了，你怎麼還沒有讓我看見你？我相信你依然在身旁陪著我，只是我看不見你」，令人鼻酸。

據了解，中尉羅尚樺本月初新婚，妻子懷孕甫2個月，而他原本也將在5月晉升上尉，未料一場飛行意外造成羅不幸殉職；原本親友們還沉溺在他新婚喜訊中，一度無法接受，而他新婚不到1個月的愛妻夜不成眠，發文盼著手機能傳來羅尚樺的聲音及簡訊。

「我依舊習慣每天和你傳訊息，等著你打電話來給我報平安，說著：老婆我回寢室了、老婆我忙完了，可是我沒有接到你的消息你的電話了...」羅妻在IG寫下兩人相處日常，並表示「昨晚打給你，又只是一場空想，眼淚終於忍不住大哭著和爸爸說，尚樺都沒有接我電話」。

羅妻傷心寫下近600字長文，強調「那你一定要在第7天讓我看見你，老公你答應我好嗎？」與丈夫約定頭七當天相見。

(中時 )