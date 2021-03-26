楊丞琳再度跨足大銀幕，繼《紅衣小女孩2》為救女兒赴湯蹈火後，在主演新片《靈語》再一次化身尋找失蹤愛女的堅強媽媽。她表示，在演戲當下腦壓很高，且精神長期處於痛苦狀態，雖沒刻意為了角色犧牲睡眠，卻仍受影響，變得有睡眠障礙，因此下戲後一定會讓自己抽離角色，「這是種奇怪的連結，好像潛意識跟身心靈完全投入角色，雖然從演員角度來看很過癮，但對人類來說太傷了，殺青後只想好好睡一覺」。
不僅如此，楊丞琳也為角色寫出長篇自傳，描繪角色背景時還邊寫邊哭，她說：「在角色塑造的過程中有很多複雜的心情，光想像電影故事若發生在真實社會中，那真的非常辛苦。」此外，她也透露自己體質有些敏感，「像是去飯店或是KTV，如果我突然感覺全身發麻或痠痛的時候，這種毛骨悚然的感覺就像是這空間有別的生物存在，也不是靈異體質，就是種很奇怪的直覺和靈感。」
《靈語》除了楊丞琳外，也邀請吳可熙、丁寧、鄭人碩、是元介、禾浩辰與石知田等星光同台飆戲，故事則結合箱屍命案、兒童綁架、懸疑推理與靈異的元素，警方破不了的懸案，只能靠「靈語」的神祕力量尋找線索破解。電影5月14日全台上映。
(中時 )
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