對於肉控來說，唯有巨無霸份量的肉才是聚餐首選。就有義式餐廳推出50盎司戰斧牛排，在直火烙烤下更能襯托出肉質的鮮甜，熱愛吃到飽的人更不能錯過牛舌及橫膈膜都能無限吃的新品牌。

▍La Farfalla義式餐廳

現代健康的低GI食物蔚為風潮，寒舍艾麗酒店旗下的「La Farfalla義式餐廳」近期火熱推出巨無霸的50盎司戰斧牛排以及手感義大利麵的新菜色，以健康炙烤方式搭配在地的義式調味，讓豪邁大器的牛排成為最大亮點，熱愛麵食的人則有8種道地風味的自製麵可嘗鮮。

「La Farfalla義式餐廳」近期火熱推出巨無霸的50盎司戰斧牛排以及手感義大利麵的新菜色。（圖／楊婕安攝）

在肉食主義者心中具有崇高地位的「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」，以嚴選美國安格斯帶骨肋眼牛排為炭烤食材，豐富的霜降紋路令人醉心，瘦肉吃起來厚實卻柔嫩多汁，依循傳統佛羅倫斯牛排調味方式，以頂級初搾橄欖油、迷迭香、百里香與大蒜醃漬後，在烤檯直火烙烤下，外層烤至金黃酥脆，內層仍完美保留嫩粉色的鮮甜肉質，一口咬下可感受豐厚香甜的肉汁，是最適合與家人朋友共享的義式美味。

「爐烤美國精選戰斧牛排50盎司」以嚴選安格斯帶骨肋眼牛排為炭烤食材，豐富的霜降紋路令人醉心。（圖／楊婕安攝）

除了大份量牛排，更有著8款不同麵條的義式家常麵料理，最有特色的絕對是外觀超萌的「蘑菇乳酪餡小帽子餃」，是起源於北義艾米利亞羅馬涅大區代表性美食，由菠菜麵皮包裹以蘑菇及乳酪餡料，並佐以新鮮時蔬搭配老母雞湯為底蘊煨煮的清湯，是於當地人新年歡慶時的必備美食。另外，鮮味滿分的「捲管麵」也不容錯過，長長的麵體吸飽了蛤蜊湯汁，有別於中式麵條的Q彈鬆軟，傳統義大利麵條飽含淡淡小麥香，口感紮實又充滿嚼勁，加上主廚精心挑選的智利齒魚，其油脂豐富多汁，肉質細嫩鮮甜，完美演繹海洋島國風情。

除了大份量牛排，更有著8款不同麵條的義式家常麵料理，最有特色的絕對是外觀超萌的「蘑菇乳酪餡小帽子餃」。（圖／楊婕安攝）

▍肉次方

王品首次進軍燒肉吃到飽市場囉！在新品牌「肉次方」中，一次推出27種牛肉、17種豬肉、10種海鮮，更有小菜、蔬菜自助吧檯等，就連火鍋都吃得到，種類豐富絕對讓肉控們欲罷不能。最夯的厚切肉品有肋眼牛排、7盎司安格斯黑牛排、昇龍牛、昇龍豚等，以多達50種的原塊好肉來滿足廣大吃貨。

最夯的厚切肉品有肋眼牛排、7盎司安格斯黑牛排、昇龍牛、昇龍豚等，以多達50種的原塊好肉來滿足廣大吃貨。（圖／楊婕安攝）

燒肉界人氣王「牛舌」以及每頭牛僅有1%的「橫膈膜」在這裡都能吃到飽！厚薄適中、入口爽脆甜味爆發，令人越咬越香，另外，長度達35公分的昇龍豚一定要嘗試，搭配秘製甜鹹醬汁，是好吃又好拍的人氣菜色。熱愛現切肉的人則別錯過「美國PRIME肋眼牛排」，不僅可以客製化1.2至1.5公分的厚度，肉質更是軟嫩多汁。

熱愛現切肉的人則別錯過「美國PRIME肋眼牛排」，不僅可以客製化1.2至1.5公分的厚度，肉質更是軟嫩多汁。（圖／楊婕安攝）

對於不吃牛的朋友也有口感Q彈「戰斧豬排」，重250g、厚1.2公分，超推薦烤後搭配成生菜包肉一起吃，另有米香、墨西哥餅皮、海苔等，想嘗試各種組合都可以一次滿足；而甜點區備有聖代DIY，可加入少女最愛的跳跳糖、巧克力、飛機餅乾等多種配料，讓少女們可以妝點自己的聖代!!

除了種類豐富的肉，更有小菜、蔬菜自助吧檯等，就連火鍋都吃得到。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

▍屋莎

以雲朵鬆餅走紅的「屋莎鬆餅屋」，也在今年加入日式洋食經典排餐及雜炊新菜色！首先是肉控必吃的「美國安格斯牛排佐鮮蝦干貝」，經典的海陸排餐令人食指大動，由香煎美國安格斯黑牛、鮮蝦、干貝、綜合野菜、馬鈴薯泥搭配而成，肉質油脂分佈均勻，尤其漂亮的油花在嫩煎料理後，香氣更足且柔嫩多汁，完美搭配煎至金黃的北海道干貝，吃得到厚實飽滿的貝柱，每一口都是原味的鮮甜海味。

經典的海陸排餐由香煎美國安格斯黑牛、鮮蝦、干貝、綜合野菜、馬鈴薯泥搭配而成。（圖／楊婕安攝）

除了海陸佐鮮蔬的排餐，更有著日本經典近粥似糜的和風雜炊系列，「 綜合海鮮鮭魚雜炊」將濃郁海鮮高湯鎖於米飯中充分熬煮，加入蝦、蛤蜊、鮭魚、菇、花椰入鍋襯托海味，並導入蛋液、青蔥成為黃金組合，是鮮度滿分又層次感細膩的米食料理，一吃令人身心皆暖心。

(中時新聞網)