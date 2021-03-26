流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）繼與高凌風愛女葛曉潔合作〈Hold On〉MV引起熱烈討論後，終於在本月推出備受矚目的第六張大碟《我的正義／JUSTICE》，其中最新主打〈Peaches〉隨著專輯一同推出後，不僅一舉拿下全球數位串流冠軍，同步在台灣攻下 Spotify、Apple Music 數位平台第一名的寶座之外，更有機會問鼎下周美國告示牌單曲及專輯雙冠王，充分展現流行天王回歸的超強人氣。

專輯全新主打歌曲〈Peaches〉邀請 R＆B 歌手Daniel Caesar 和 Giveon 幫腔，MV以 90 年代復古色調呈現，小賈斯汀更成功駕馭粉嫩的蜜桃色西裝，展現帥氣又俏皮的一面；歌曲中超甜蜜的歌詞搭上令人上癮的馳放節拍，被粉絲認為又是再向老婆海莉（Hailey Bieber）放閃，讓網友直呼：「這首歌比真正的水蜜桃還甜！」近日小賈斯汀也在電台專訪中透漏，因為自己相當喜歡這首歌，所以想為已滿佈刺青的身體再添一顆小蜜桃；更表示全身上下僅有一處，是他堅持絕對不會刺青的地方，「我曾答應自己絕對不能在手上刺任何東西，因為我不希望在穿西裝時手上還露出刺青。」

除了能在許多音樂作品中，感受到小賈斯汀對海莉滿滿的疼愛以外，他也為了愛妻調整生活模式，包含晚上六點後就停止工作，為的是有足夠的時間能享受兩人窩在沙發上的電影時光；同時他也不用手機，僅透過平板與外界聯繫，不讓工作與外人 24 小時佔據他的生活。小賈斯汀強調：「我開始懂得如何劃分工作與生活的界線，而且我不欠任何人任何事情，這讓我學會拒絕的藝術。我常常想幫助他人，但我知道這無法永久持續下去，因為我並非所向無敵。」小賈斯汀最新專輯《我的正義／JUSTICE》全台數位、實體已經發行。

(中時 )