長賜輪擱淺前竟在畫「大鵰」？ 170秒縮時動畫還原事發前後經過

長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」23日在蘇伊士運河擱淺，將這條國際航運要道卡死，也讓全球民眾疑惑「怎麼會弄成這樣？」船舶追蹤網站「VesselFinder」因此特別製作動畫，還原當時長賜輪的情況。

在這部名為「貨櫃船長賜輪堵住蘇伊士運河」的模擬影片中，長賜輪自紅海進入運河後，與前方21.5萬噸的巨型貨櫃輪「中遠銀河輪」（COSCO GALAXY）保持距離，一邊小幅修正航道、一邊北上航行，但不久後便一個大偏移，自航道西側直接甩到東側，船頭插進東岸擱淺。

雖然目前對外公布的消息中，大部分稱長賜輪是因遭遇強風、沙塵暴等「惡劣天候」，才會發生擱淺事故。但也有人認為，長賜輪身為22萬噸級的巨型貨櫃輪，應該要出現大規模側浪，才會導致船頭出現如此大程度的偏移，懷疑船東和保險公司是為保險事宜考量，才持續強調事故的起因為天災。

根據英國「勞合船舶協會」（LR）發布的《勞合船舶日報》（Lloyd's List），目前卡在蘇伊士運河兩側的船舶，數量已達230艘以上。該報資深記者貝克（James Baker）指出，部分卡在運河外的船隻已決定「不等了」，開始轉往非洲南端的好望角航線，其中領頭的，便是長賜輪的姊妹艦「長賀輪」。

即使歷經數日的努力，長賜輪仍卡在運河岸上動彈不得；外界認為，救援團隊下一步可能會抽出該艦燃油或壓艙水、卸下部分貨櫃等，在不影響船隻平衡下，盡量減輕船體的重量，並等待28至29日的大潮來臨，配合拖船與長賜輪本身的動力，希望能一舉脫困。

「VesselFinder」事件還原動畫

(中時新聞網)