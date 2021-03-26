味全龍25日與中信兄弟的比賽在7局下出現爭議判決，今天賽前中職秘書長楊清瓏出面說明，指出該場技術委員是以「規則補述3.24野手佔據壘包觸殺合法位置之規定」判決安全上壘，但在過程中出現2個瑕疵，聯盟會深刻檢討，也會繼續努力。

昨天7局下，兄弟張志豪衝上二壘，味全的曾傳昇意圖觸殺，裁判判決安全上壘，當下味全提出電視輔助判決維持原判，但該畫面疑似有跑者腳有離開壘包的嫌疑，引發熱議。

今天賽前味全龍總教練葉君璋談到此判決時說：「腳就離開壘包了，但主審只說是審判委員判的。」對此楊清瓏在今天賽前代表審判委員長出面進行說明。

楊清瓏說：「他（審判委員長）昨天在小房間的認定是二壘手在觸殺之後，手抬起來的瞬間，把跑者腳抬起來，所以依照規則補述3.24維持原判。」

根據規則補述3.24【野手佔據壘包觸殺合法位置之規定】，野手不得故意用腳或身體推擠跑壘員之觸壘，而企圖逼使離開壘包造成出局之違規行為，則以違反運動精神警告一次，再犯者勒令退場，該觸殺行為則無效， 除非經裁判認定野手屬欲接傳偏之球有其必要性外。

楊清瓏也坦承在昨天判決處理過程中有2個瑕疵，第1是在認定之後沒有警告守備人員，第2是當下沒有跟總教練說明原因，「之前教練會議時都有提到，昨天主審沒講清楚，應該跟審判委員確認清楚後做說明，這部分我們會再做好。」

楊清瓏也透露，今天賽前和葉總談了20分鐘，「他說如果技術委員是這樣認定的，那他能夠接受，他對我有很多期許，我也說我會努力。」

(中時 )