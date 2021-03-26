高雄市今年1月連續發生2件清理公寓大廈污水槽之局限空間重大災害，造成硫化氫中毒共3死4傷案件，引發社會關切。勞動部職業安全衛生署與高雄市政府勞工局邀集高雄市公寓大廈管理委員會及從事局限空間作業之事業單位，於26日下午假台灣電力股份有限公司訓練所高雄訓練中心合辦局限空間作業危害預防示範觀摩會。

職安署表示，為使雇主及工作者更知悉此類危害及安全作業流程，這次活動是利用該訓練中心內所建置的工安體感設施，由參與人員實際觀摩體驗，了解公寓大廈污水槽等相關局限空間作業危害預防之重要性，並就大樓污水槽危害預防之標準作業程序、人孔作業經常發生之缺氧、中毒及感電等危害預防，以及勞工作業前檢點、入槽作業安全及緊急搶救措施等事項進行實際演練，以提升勞資雙方對局限空間作業的風險意識及安全衛生管理知能。

有鑑於近期局限空間災害頻傳，職安署已責成各勞動檢查機構對類似工作場所，未依規定辦理者採取嚴查重罰，也呼籲相關事業單位應加強檢視現有的防災設備及管理措施之完整性，持續強化工作者的風險意識，落實防災措施。此外，該署官網已建置局限空間危害預防專區，內容包括相關影音及海報等防災宣導資料，請雇主及相關工作者多加善用，以避免類似災害事故再度發生。

(工商 )