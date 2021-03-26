蘇花公路遊覽車撞山事故造成6人死亡，國民黨前副祕書長蔡正元爆料經濟部與當地民代「搞鬼」。對此，經濟部也回應，工業局過往無對私人遊覽車進行相關審查及補助，不可能干涉民間業者採購遊覽車，亦無配合任何立委進行關切，遊覽車相關安全要求及管理均由主管機關交通部權責管理。

運安會認為乘客座椅少兩根釘子固定恐是釀傷亡主因，交通部長林佳龍宣布緊急召回打造事故車輛的名盛實業公司產製的718輛遊覽車檢查。蔡正元爆料，真正搞鬼的是經濟部工業局和台南市某民進黨立委，業者除了打造遊覽車，還打造不少客運公車。

經濟部強調，這次事故車輛為2019年產製遊覽車，工業局過往無對私人遊覽車進行相關審查及補助，不可能干涉民間業者採購遊覽車，亦無配合任何立委進行關切，遊覽車相關安全要求及管理均由主管機關交通部權責管理。

再查事故現由國家運輸安全調查委員會調查，25日提出之期中安全通告說明事故有座椅脫離車身地板情事，而現行車輛安全檢測基準，僅測試乘客座椅本身結構強度及單一椅背可否吸收緩衝車輛碰撞之能量，有關實際座椅與車身固定方式無明確規範；建議交通部及所屬機關全面檢視遊覽車及國道客運座椅固定方式，並優先檢視事故同型車輛，有關車輛安全檢測基準並未涉工業局相關權責。

(工商 )