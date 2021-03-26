受到全球新冠肺炎疫情影響，同協(5460)109年稅後盈餘為107萬元，每股盈餘為0.02元，由於客戶訂單疲弱，同協謹慎看待今年營運，預期營運將於全球疫情受控後回升，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，同協董事會亦決議辦理現金減資，預計每股退還現金股款0.4元。

同協去年營運受到新冠肺炎疫情不小的衝擊，109年合併營收為6.16億元，年減25.33%，營業毛利為1.32億元，合併毛利率為21.53%，年減3.83個百分點，稅後盈餘為107萬元，每股盈餘為0.02元。

同協董事會通過每股配息0.1元。

由於全球新冠肺炎疫情未止，客戶訂單疲弱，加上貨櫃吃緊，同協前2月合併營收8533萬元，年減30.3%，同協也謹慎看待今年營運，預估營運將待全球疫情受控後回升。

為調整資本結構及提升股東權益報酬率，同協董事會決議辦理現金減資，現金減資金額為2449萬1000元整，銷除股份244萬9100股，以本公司目前已發行股份總數為普通股6122萬7230股，減資比率約為4%，每股將退回股款現金約0.4元，每仟股換發約960股；減資後普通股為5877萬8130股，每股面額10元，共計新台幣5億8778萬1300元整；惟減資後實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。

同協表示，減資後不足一股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

同協指出，此次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東常會通過並奉主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關事宜；此次現金減資基準日前，如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而須調整減資比率與每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動而需修正，擬提請股東會授權董事長處理之。

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