《佳麗村三姊妹》一手舉著霜淇淋、一手端拿漢堡的自由胖女神像。（海鵬提供）

曾被美媒形容「保證前所未見」的動畫電影《佳麗村三姊妹》，在18年後將以數位修復版絢麗重登大銀幕。該片由法國、比利時、加拿大與英國聯合製作，不僅奪獎所向披靡，許多影協獎更史無前例直接頒給它「最佳外語片」，精彩可見一斑。《佳麗村三姊妹》是法國動畫大師西拉維休曼（Sylvain Chomet）的代表作，全片瘋狂怪美，搖擺爵士俏皮迷人，淋漓盡致展現2、30年代懷舊氛圍與黑色幽默。

片中一場「佳麗村三姊妹」與勇敢營救孫子的蘇莎奶奶，以報紙、冰箱、吸塵器等破銅爛鐵的打擊演奏堪稱一絕，加上主題曲支支動聽，榮獲奧斯卡最佳動畫、最佳電影歌曲雙料提名。《佳麗村三姊妹：數位修復版》，已獲邀下月「金馬奇幻影展」首演，並將於4月16日全台院線上映。

《佳麗村三姊妹》全片充滿手繪懷舊質感，還隱含對美國速食文化的幽默嘲諷，人物均帶有超現實的喜趣感。例如：一手舉著霜淇淋、一手端拿漢堡的自由胖女神像，讓人一看會心一笑；能90度彎腰的餐廳服務生，勢利眼演出傳神逗趣；還有滿街的大胖子，無一不是歐洲人眼中的「美國文化」。

有趣的是，該片對法國人的描述也十分生動，法國黑手黨的撲克嘴臉，令人拍案叫絕；唱作俱佳、酷愛田雞大餐的「佳麗村三姐妹」，舉手投足更充滿法式風情。片尾一場救援追逐戲，不僅音樂刺激，妙招更傾巢而出、笑果驚人，奇幻動畫與懷舊曲風，都讓人看得、聽得十分過癮，連美國《票房》雜誌都盛讚「極盡瘋狂！怪美的奇妙之旅」。

導演西拉維休曼為電影《佳麗村三姊妹》塑造的「蘇莎奶奶」角色，不僅動畫史上前所未見，溫暖熱力更受到全球觀眾喜愛。尤其她對愛孫的呵護備至，更深深觸動評審的心，榮獲奧斯卡最佳動畫及最佳電影歌曲等雙料提名。

西拉維休曼還在片中的場景牆上，悄悄掛上了經典幽默喜劇《于洛先生的假期》電影海報，致敬他最愛的法國導演賈克大地（Jacques Tati）。《佳麗村三姊妹》不僅勇奪20多座大獎，更獲近50個獎項提名，更奠定了導演西拉維休曼的動畫大師地位。

(中時 )