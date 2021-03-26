大陸商務部今公布對澳洲葡萄酒反傾銷和反補貼調查的最終裁定，認定澳洲葡萄酒存在傾銷和補貼，傾銷幅度為116.2％至218.4％；商務部決定自2021年3月28日起對澳洲葡萄酒徵收反傾銷稅，稅率為116.2％至218.4％。早前北京對澳洲葡萄酒開徵反傾銷保證金和反補貼稅保證金後，澳洲業界即擔心此舉會對他們造成「毀滅性打擊」。

大陸商務部今日發公告，公布對原產於澳洲的相關葡萄酒反傾銷和反補貼調查的最終裁定，裁定原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷和補貼，中國國內相關葡萄酒產業受到實質損害，最終裁定的傾銷幅度為116.2％到218.4％，補貼幅度為6.3％至6.4％。

商務部同時決定自2021年3月28日起對原產於澳洲的相關葡萄酒徵收反傾銷稅，各公司反傾銷稅稅率為116.2％至218.4％，為避免雙重徵稅，決定不徵收反補貼稅。

商務部指出，應大陸國內相關葡萄酒產業申請，商務部分別於2020年8月18日和同年8月31日公告，決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒發起反傾銷和反補貼調查。按照中國相關法律和世貿組織規則進行調查，作出上述最終裁定。

根據澳洲葡萄酒業界的數據，澳洲於2019年超越法國，成為中國的最大葡萄酒進口國，中國花費12億澳元（約合台幣261億元）進口相關產品，佔澳洲葡萄酒出口總數的四成多。

(中時 )