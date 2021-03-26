霧峰分局好安心警察志工宣導團上路，日前舉行講習活動，由霧峰分局長陳家銘親自授課。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局好安心警察志工宣導團上路，落實志工教育訓練，霧峰分局於3月25日舉行講習活動，以增進志願服務人員新知，並透過相關學習拓展服務層面，發揮志工溫馨柔性的一面，擴大宣導警察對治安、交安努力成果，並透過社群媒體報導及行銷，讓市民了解治安、交安執行成效，持續支持各項警政工作。

本次講習就像是志工宣導團職前訓練，由霧峰分局長陳家銘親自授課，除了持續強化「預防犯罪宣導」及「防制交通事故宣導」等工作，同時也針對「治安成效」、「婦幼安全」、「警政服務」等區塊，提示執行宣導工作重點，並利用快速吸睛方式，主動出擊於各項活動場合加強宣導。

好安心警察志工宣導團由志工中隊長許秀美擔任團長，本次講習親自與會指導，對志工宣導團成員面授機宜，期能培訓志工成為種子教官，強化「反詐騙」、「防制交通事故」等經驗分享，透過社區活動、廟會等各類活動及治安簡訊發送，主動走進社區，行銷警政工作，使宣導工作更直接有效。

好安心警察志工宣導團初步規畫有「經驗傳承組」、「網路互動行銷組」、「資料更新整合組」等組別，號召熱情、熱心服務的54名志工，其中包含楊秋霜等14名高齡志工，藉由高齡志工豐富生活經驗及親切的服務態度，有效縮短警民距離，讓更多高齡長者提高預防犯罪及交通安全之警覺，確保銀髮族民眾生命財產安全。

另現為網路資訊社會，許多民眾皆由網路社群、媒體等接收最新消息，尤其是年輕族群最為明顯，經由志工參與網路互動行銷，將最新治安、交安、警政服務訊息，即時資料更新整合，並集思廣益發揮創意，於網路快速廣泛提供民眾知曉防範，從各種不同的角度來守護市民大眾。

分局長陳家銘表示好安心警察志工宣導團，訴求治安好、交通安、慈悲心，希望跳脫警察嚴肅的刻板印象，以主動、活潑輕鬆方式配合實施預防犯罪、治安、交安宣導，防制各類刑案及交通事故發生，並主動深入學校、社區，辦理預防犯罪宣導座談、宣講及動態表演活動，期能建立警察與民眾溝通、聯繫之橋樑，全力做好警政工作，讓市民放心，警察也安心。

(中時 )