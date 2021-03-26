109學年度高中排球聯賽(HVL)女子組決賽戰火點燃，華僑高中與東山高中兩支傳統勁旅，26日先後以直落三扳倒內湖高中與枋寮高中，取得4強戰入場券，而27日4強賽，下午1點由華僑高中出戰衛冕軍中山工商，下午3點則是東山高中與鶯歌高中正面對決。

108學年度以第5名收場的華僑高中，今年決賽首戰對上一整個賽季沒有輸過的內湖高中，華僑高中從一開賽就強勢主導戰局，最後以25比23、21、15突圍重返HVL四強行列。

本季回母校華僑擔任執行教練的陳怡均表示，本學年度設定目標就是要重回HVL四強舞台，至於以108學年度JHVL MVP姿態加入華僑高中的蓋亞那「新住民」李貝兒，因膝蓋韌帶撕裂傷尚未痊癒，此役僅短短亮相兩局貢獻7分。

「李貝兒是有機會繼續往上走的球員，我們當然要好好保護她，而且，我們希望靠團隊取勝，而不是仰賴特定攻擊手。」華僑此役沒人攻擊擊球數超過30次，得分最高的丁佩瑩也僅11分，陳怡均表示，自己在高中最後一年嘗過HVL冠軍滋味，但那已是103學年度的往事。

至於從101學年度開始就不曾錯過HVL四強列車的東山高中，在今年決賽首日，也以25比17、15、18的強勢表現，寫下連續第9年闖進HVL四強的紀錄。

雖然比起以逸待勞的4強戰對手鶯歌高中，東山高中多打了一場比賽，不過，教練康金塗認為這不是壞事，反而給球員提早上緊發條機會，康金塗說：「這個學年度的東山雖然身材條件不差，但經驗明顯比較嫩，也比較需要時間『熱機』，所以多這一場比賽讓球員找感覺，把進攻、傳接球、發球等控制狀態調整到位，對我們而言應該是利多。」

(中時 )