台中市議會26日舉行第3屆程序委員會第12次會議，本來定期會訂於4月9日開議，議員表示4月中上旬活動多，擔任主席的議長張清照決議延到4月20日開議，定期會開到6月28日。
程序委員會由張清照主持，市府由副市長黃國榮率各局處機關首長與會，市議員陳成添、吳瓊華、李榮鴻、蔡耀頡、王立任、吳敏濟、蕭隆澤、何文海、朱元宏、徐瑄灃、謝明源、陳政顯等人針對專案報告、市政府提案、人民請願案及議案審查日程進行討論。
針對定期大會議程，市府專案報告常一天10多個，議員認為專案太多，無法充分討論，議題難完全消化，決議一天報告4個專案報告，20個專案報告分多日舉行，另有議員提議將肉品市場未來走向列入議程。
程序委員會最後決議第3屆第5次定期會議自4月20日至6月28日舉行，4月22日由市長盧秀燕進行施政總報告，4月23日至28日專案報告，5月12日至6月4日業務質詢，6月10日至24日市政總質詢。
其中4月23日至28日進行20案專案報告，議員所提的專案報告內容，後續將由議會決議後公布，市政府提案、人民請願案則納入定期會審議。
(中時 )
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