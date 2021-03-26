集導演、編劇、作家及電視節目主持人於一身的文化人「李崗」，日前回母校國立臺灣海洋大學舉辦專題講座「海洋‧世界」，並且首播紀錄片《光計畫》，與現場三百多位師生齊聚一堂，現場氣氛十分熱絡。

李崗導演為海洋大學商船系70級畢業校友，同時也是106年度傑出校友。演講一開始，李崗學長分享著，當初報考航海系的動機，是因為對自由的嚮往，也選擇與航海系不同的路「導演」。

李崗分享許多世界各國歷史，強調不論世界如何演變，成熟公平的社會依舊是我們所努力追求的。並感嘆現今社會沒有過程只有結果，大家很少慢下來思考，導致有許多衝突、矛盾產生。相較於60年代的臺灣，人們天天都帶著希望辛勤工作，那份純真、刻苦耐勞是臺灣最美的曾經。海大通識課程的老師，也帶領學生一同關心此段歷史，學生於觀影後表示，「思辨」才有能力對曾經被隱藏的歷史事件更為了解。

無獨有偶，中國文化大學廣告學系第32屆畢業展「辨風向WINiD」，今年以主題中《We need》為畢業展年度歌曲的名字，「WINiD」唸法音近，包含著「我們需要」辨認風向之意。在資訊爆炸的時代裡，網路上充斥著無所不有的假消息，提醒著每個人應該辨別及掌握網路的風向脈絡，才不會被暗中操控。

文化廣告系系主任鈕則勳指出，這次畢業展主要是想傳達，在這個多元時代裡面辨認資訊的重要性，勢必又能夠造成網路的討論風潮。畢業展將於3/26（五）到 3/28（日）在新光三越台北信義新天地A9九樓宴會展演館盛大開幕。

根據1111人力銀行調查顯示，學生在選填學校系所的主要考量，主要是依據「個人興趣志向」比例最高佔(67.6%)，其次分別是「未來就業所需」(44.7%)；但值得留意的是，如果有機會重來，竟然有高達5成5的學生自認選錯系，包括想改念較有產業前景的系所佔(22.9%)、改念有興趣系所(22.7%)及選校不選系能進名校就好(5.1%)。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不論是學以致用還是學非所用，社會要進步就是需要各種面向的多元人才，從李崗導演身上看見「努力做自己喜歡的事」的價值。也建議還在找方向的莘莘學子，可以透過1111TUN大學網，進一步了解不同學群的課程特色及畢業生未來出路。

(中時新聞網)