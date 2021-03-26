H&M、Nike、adidas等知名國際品牌相繼宣布抵制新疆棉，引發大陸抵制潮，包括陳奕迅、彭于晏、張鈞甯等港台藝人也自主性發表切割聲明，就怕風浪燒到自己。藝人小豬羅志祥去年4月遭前女友周揚青踢爆「多人運動」等渣男行徑，重創他在大陸、台灣兩地演藝事業，昨(26日)更突然在微博表態支持新疆棉花，果然引發大陸網友熱烈討論，評論更是兩極。

周揚青去年4月突然宣布與羅志祥9年情斷，更大爆男方劈腿且混亂的私生活，讓羅志祥原本如日中天的演藝事業瞬間崩塌，現在更轉行當起YouTuber，拍片試水溫求復出。

目前沒有品牌代言的羅志祥，昨晚突然表態支持新疆棉花。(取自羅志祥微博)

隨著新疆棉花風波在大陸越燒越烈，身無代言的羅志祥，昨晚更突然在微博轉發人民日報官方微博的PO文，表態寫下「我支持新疆棉花」，果然立刻成為大陸網友討論話題，只是評論也呈兩極，有人大讚他支持新疆棉之舉，「一條心，不管什麼都是一條心，希望這條別噴羅志祥了」、「有點意外但又情理之中，確實在國土問題上你一直如此，願你未來順遂」、「大是大非前還請謹言慎行，羅志祥發支持新疆棉花沒有錯，不是你們跑來拉踩取笑的地方，聊八卦請你們私下聊，請尊重國家，說話注意分寸，請善良」、「就衝著這個，我繼續支持羅」。

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但也有不少大陸網友想起羅志祥上月因大陸突然宣布禁止進口台灣鳳梨，自掏腰包買了200箱鳳梨之舉，直言「前段時間，為了復出，還買了台灣鳳梨」、「羅志祥真是不擇手段啊」、「左手鳳梨，右手棉花，劣跡藝人牆頭草」，甚至諷刺他是第一次表態的「運動員」，質疑羅志祥到底是真的支持新疆棉花，還是只是為了復出撈金？

(中時新聞網)