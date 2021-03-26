國立故宮博物院改隸文化部幾成定局，過去被視為「英派掌門人」的民進黨立委陳明文，今質詢行政院長蘇貞昌時當面請命說，故宮有自己的歷史背景，若改制隸屬文化部，不僅故宮變成三級單位，位於嘉義的故宮南院更將變成四級單位，「我是反對的」，請行政院不要為了合併而合併。

故宮傳出將改隸文化部引起各界議論，國立故宮博物院院長吳密察本月中旬赴立院報告時就表示，已啟動組織型態委託研究計畫。

在地方有「嘉義王」稱號的陳明文，今下午質詢行政院長蘇貞昌時，就挑明詢問說，聽說故宮說要改隸為文化部，這件事他詢問文化部，對方都回說會尊重行政院，「我不知道現在是已經決定要改制了嗎？」

蘇貞昌表示，目前組改是針對國科會、數位部、國防部進行，故宮的部分尚未討論。結果話還沒說完，陳明文立刻插話說，「我是反對的啦，我先讓你知道我的想法！」

陳明文強調，故宮有它的歷史背景，當年民進黨首次執政也籌設了故宮南院；現在故宮是政府的二級單位，隸屬故宮的故宮南院則是三級單位，若故宮變成改隸屬文化部，故宮南院就等於降級成了四級單位。

陳明文說，「我講一句失禮一點的話，國民黨對故宮南院是隨便蓋一蓋，現在民進黨執政了，還沒正式大力推動故宮南院各種方案，就說要降格，坦白說，這個我很難接受。」他還強調，「我要讓你院長知道，我沒有辦法接受這個事情，如果行政院一定要改，這樣不行！」

對此，蘇貞昌連忙安撫說，「你先不要這樣說，你要知道，民進黨執政後在南院建設多少東西，從你（指陳明文）爭取的太子大道，我們是盡心又盡力」。但陳明文語氣怨嘆地說，「你再說下去，我就很沉重了。」

陳明文強調，故宮不該降下去，也不要為了合併而合併，未來行政院要如何做組織改造，文化部這部分不需要再改了；就算要改，也不該把故宮南院降格成四級單位，這樣好不好？

儘管如此，蘇貞昌仍不置可否，僅強調「故宮南院不會被虧欠，不會失去什麼，你放心」。

(中時 )