2021年強檔電影受到新冠肺炎疫情衝擊之下，好萊塢重量電影紛紛延檔，不過全球影迷最期待的顫慄驚悚片「奪魂鋸」系列最新作品《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》，26日宣布定檔於5月14日台美同步上映。

該片由奪魂鋸系列導演操刀，搭配曾為第一集執導的恐怖大師溫子仁監製，好萊塢巨星山繆傑克森與喜劇泰斗克里斯洛克攜手演出。而山謬傑柯森個人不論在任何電影中都會出現的粗話台詞「MDFK」，在《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》依然沒有缺席，令影迷沸騰。

從 2004 年開啟的「奪魂鋸」恐怖驚悚宇宙，經典台詞「I want to play a game」是全球影迷共同的回憶，歷時17年，火熱程度仍未退燒。最新一集預告中，看到了向第一集《奪魂鋸》致敬的經典畫面，由克里斯洛克所飾演的警探一手被鐵銬緊鎖，而另一手則握著一把鋸子，表情充滿驚悚，而這也是身為「奪魂鋸」系列最初創作者的監製溫子仁獻給影迷的巧思。

《死亡漩渦：奪魂鋸新遊戲》描述老鳥警探（山繆傑克森 飾）帶領警探（克里斯洛克 飾）調查慘絕人寰的連續殺警案，關於「拼圖殺人魔」重出江湖的傳言，再度勾起所有人心中的恐懼。這次新的遊戲規則，似乎直衝著警察而來。每個命案現場留下的「死亡漩渦」，將把他們捲進難以抽身的血腥深淵之中。

(中時 )