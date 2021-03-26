財政部指出，110年1-2月期統一發票中獎號碼已於25日開出，中獎者應在領獎期限（110年7月5日）內領獎。1千萬元特別獎獎金中獎號碼為「80325690」，200萬元特獎獎金中獎號碼為「95201943」，20萬元頭獎3組獎金中獎號碼分別為「64613291」、「00581856」、「63105417」，另增開1組六獎中獎號碼為「295」。

至於30組雲端發票專屬一百萬元獎項中獎字軌號碼分別為「KU62791807」、「KV55367082」、「KH56315091」、「KE15169004」、「KV44270243」、「JR07148981」、「JR80064425」、「JU07202269」、「JL55420176」、「JR35882956」、「JN86393950」、「KU80555918」、「JN47900544」、「KN36825364」、「JN04325914」、「KQ49697864」、「JS64311336」、「KF39379765」、「UX76375513」、「KT05634226」、「JW20061305」、「JV35757257」、「JL37299540」、「JT01862262」、「JL52572494」、「JY64460777」、「JM80465368」、「JN32233961」、「KU50909991」、「JQ76586748」。

而雲端發票專屬2千元獎16,000組及500元獎60萬組獎項中獎字軌號碼也已公布在財政部稅務入口網站。

賦稅署提醒民眾，本期中獎發票兌領獎期間為110年4月6日至110年7月5日，中獎者應在領獎期限（110年7月5日）內領獎。

財政部賦稅署呼籲民眾購物消費應多多使用載具儲存雲端發票，並下載使用財政部統一發票兌獎APP，免擔心發票遺失、還可做發票管理及掌握消費資訊，財政部統一發票兌獎APP還會自動對獎，中獎者24小時都可兌領獎，不受代發獎金單位營業時間限制，省時又省力。

若使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，得選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。

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