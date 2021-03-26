台北市議員王世堅。(圖／范佐意)

台灣西部水情吃緊，國民黨昨(25日)質疑，蔡政府編列大筆前瞻基礎建設預算，卻未解決缺水問題，且全國整體水庫淤積率仍高達29.59％，痛批蔡英文總統近來如同神隱，僅透過「臉書治水」。民進黨議員王世堅昨(25日)在政論節目中表示，「小英個性就是做多講少」，一旁的國民黨議員游淑慧聽完則說，「誰同意？」

面對這一次嚴重缺水問題，文傳會副主委王鴻薇說，歷任總統面對水情吃緊均站上第一線，比如2005年前總統陳水扁率時任閣揆謝長廷視察水庫、前總統馬英九2015年視察石門、寶山水庫等，過去有「大禹治水過家門而不入」，嘲諷蔡英文則是「臉書治水」。

王世堅25日在政論節目《新聞大白話》中說，「小英個性就是做多講少，像海水淡化，總統在五年前就部署機動式海水淡化機 在新竹試驗完成，已經要正式完成，那海水淡化大問題是耗能、成本高，但不得已的時候用，總統這次著手下去做已經開發完成，且是機動式，至於行政院長蘇貞昌確實很多需要改善，但蘇跟前瞻計畫也不是這麼差。」

而節目來賓游淑慧聽完表示，「誰同意？網友同意請留言+2，不同意+1，政府這幾年投入預算最多就大內宣，說的比做的多，行銷比實際效果多，遇到事情只懂得『撒錢』，農產品剩銷不去思考政策遇到問題，只會不斷用基金補貼，遇到鳳梨外銷出現問題，也是撒錢補貼、號召全民吃鳳梨，遇到水問題就說有前瞻計畫，坦白說撒錢要撒到對的地方，要看的到實際效果啊，不是看總統臉書自嗨」、「我們也想問好好治國很難嗎？」

(中時新聞網)